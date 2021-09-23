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Выручка автопроизводителей сократится на $210 млрд из-за дефицита чипов

Выручка автопроизводителей сократится на $210 млрд из-за дефицита чипов В 2021 году выручка мировых автопроизводителей сократится на 210 млрд долларов США из-за глобального дефицита чипов и полупроводниковых компонентов
Промышленность
23 сентября 2021 г. 19:16
Выручка автопроизводителей сократится на $210 млрд из-за дефицита чипов

В 2021 году выручка мировых автопроизводителей сократится на 210 млрд долларов США из-за глобального дефицита чипов и полупроводниковых компонентов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в докладе консалтинговой компании AlixPartners.

В мае она оценивала потери автопроизводителей в 110 млрд долларов США, а в январе - в 60,6 млрд долларов США.

"Все надеялись, что к настоящему времени удастся преодолеть нехватку полупроводниковых компонентов в мире, но такие события, как вспышка коронавирусной инфекции в Малайзии и других странах Юго-Восточной Азии еще больше усугубили ситуацию", - отметил аналитик автоиндустрии в AlixPartners Марк Вэйкфилд.

Глобальный выпуск автомобилей в 2021 году, по новому прогнозу, сократится на 7,7 млн единиц. В мае в AlixPartners ожидали сокращения на 3,9 млн машин.

На прошлой неделе исследовательская IHS Markit также уменьшила свой годовой прогноз производства автомобилей в мире более чем на 13 млн.

Автопроизводители вынуждены прекращать или уменьшать выпуск продукции из-за глобальной нехватки полупроводников, используемых в системах управления транспортными средствами. Американская компания General Motors на прошлой неделе сообщила о продлении остановки конвейеров на семи заводах в Северной Америке. Ford Motor также приостановил выпуск на заводах в Миссури, Мичигане и Кентукки. Японская корпорация Toyota Motor Corp. в конце августа объявила о сокращении выпуска продукции в сентябре на 40%.

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