Возобновление добычи золота на "Вежнали" сформирует новую перерабатывающую промышленность

Восточно-Зангезурский экономический район богат природными ресурсами. И в Зангилане, и в Кельбаджаре есть золотые запасы. Однако месторождение "Вежнали" в Зангилане является одним из наиболее крупных по объему запасов. На данном месторождении также можно

Восточно-Зангезурский экономический район богат природными ресурсами. И в Зангилане, и в Кельбаджаре есть золотые запасы. Однако месторождение "Вежнали" в Зангилане является одним из наиболее крупных по объему запасов. На данном месторождении также можно добывать медь и другие природные ресурсы.

Об этом рассказал Report депутат Вугар Байрамов, говоря о значении месторождения для экономики Азербайджана.

"Ожидается, что на рынок будут выведены изделия из отечественного золота" Вугар Байрамлы Депутат

"Азербайджан удовлетворит спрос на золото"

"Восстановление и расширение производства золота в Восточно-Зангезурском экономическом районе позволит сформировать в Азербайджане новую перерабатывающую промышленность. Поскольку часть золота, которое будет добываться на этом месторождении, будет перерабатываться и поставляться на внутренний рынок. Это также повлияет на рост наших валютных резервов. Ожидается, что на рынок будут выведены изделия из золота отечественного производства. И это произойдет в ближайшее время. С этой точки зрения Восточно-Зангезурский экономический район будет иметь особую долю в удовлетворении спроса Азербайджана на золото", - отметил он.

Экономист-эксперт Эльданиз Амиров также подчеркнул важность данного месторождения золота для экономики страны:

"Месторождение "Вежнали" содействует привлечению инвесторов в Восточно-Зангезурский экономический район, раскрытию потенциала этой территории" Эльданиз Амиров Экономист-эксперт

"В Восточно-Зангезурский экономический район будут привлечены инвесторы"

"Армения долгое время эксплуатировала наши месторождения, находящиеся в зоне оккупации, в том числе и "Вежнали". Сейчас же, после освобождения земель от оккупации, оно будет вносить свой вклад в экономику Азербайджана, а также содействует привлечению инвесторов в Восточно-Зангезурский экономический район, раскрытию потенциала этой территории", - отметил он.

"Азербайджан обретет дополнительную политическую силу"

Политолог Анар Алиев считает, что использование природных ресурсов, в том числе месторождения золота "Вежнали", в интересах народа, государства приведет к повышению международного имиджа Азербайджана, обретению дополнительной политической силы: "В Карабахе, как и во всем Азербайджане, природные ресурсы будут использоваться для развития экономики страны, что сыграет важную роль в укреплении мощи страны. Здесь имеются очень серьезные политические факторы, и сотрудничество Азербайджана с зарубежными компаниями, иностранными государствами по многим направлениям после освобождения своих земель от оккупации означает повышение международного имиджа страны, обретение дополнительной политической силы".

"Сотрудничество Азербайджана с зарубежными компаниями, иностранными государствами после освобождения земель от оккупации означает повышение международного имиджа страны" Анар Алиев Политолог

Месторождение золота "Вежнали" относится к золото-кварц-сульфидной формации жильного типа. Оно было открыто в 1959-1962 годах. В 1962-1971, 1976-1981 и 1983-1984 годах здесь проводились геологоразведочные работы.