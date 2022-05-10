Volvo Cars приостанавливает производство в Швеции из-за нехватки полупроводников

Автопроизводитель Volvo Cars приостанавливает производство на заводе в Торсланде (Швеция).
Остановка конвейера продлится на этой неделе со вторника по четверг. Причиной названа нехватка комплектующих. "Это связано с проблемами с поставщиками (из КНР из-за пандемии коронавируса)", - сообщил изданию представитель пресс-службы автопроизводителя Иан Тонкин.
Как ранее сообщала компания, поставки в основном касаются полупроводников, что повлияет на производство в течение текущего квартала.
Отметим, что владельцем Volvo Cars является китайская компания Geely, последняя приобрела шведского производителя легковых автомобилей в 2010 году у Ford Motor за 1,8 млрд долларов США.