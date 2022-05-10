Volvo Cars приостанавливает производство в Швеции из-за нехватки полупроводников

Автопроизводитель Volvo Cars приостанавливает производство на заводе в Торсланде (Швеция).

Автопроизводитель Volvo Cars приостанавливает производство на заводе в Торсланде (Швеция).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает газета Göteborgs-Posten.

Остановка конвейера продлится на этой неделе со вторника по четверг. Причиной названа нехватка комплектующих. "Это связано с проблемами с поставщиками (из КНР из-за пандемии коронавируса)", - сообщил изданию представитель пресс-службы автопроизводителя Иан Тонкин.

Как ранее сообщала компания, поставки в основном касаются полупроводников, что повлияет на производство в течение текущего квартала.

Отметим, что владельцем Volvo Cars является китайская компания Geely, последняя приобрела шведского производителя легковых автомобилей в 2010 году у Ford Motor за 1,8 млрд долларов США.