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Volvo Cars приостанавливает производство в Швеции из-за нехватки полупроводников

Volvo Cars приостанавливает производство в Швеции из-за нехватки полупроводников Автопроизводитель Volvo Cars приостанавливает производство на заводе в Торсланде (Швеция).
Промышленность
10 мая 2022 г. 06:57
Volvo Cars приостанавливает производство в Швеции из-за нехватки полупроводников

Автопроизводитель Volvo Cars приостанавливает производство на заводе в Торсланде (Швеция).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает газета Göteborgs-Posten.

Остановка конвейера продлится на этой неделе со вторника по четверг. Причиной названа нехватка комплектующих. "Это связано с проблемами с поставщиками (из КНР из-за пандемии коронавируса)", - сообщил изданию представитель пресс-службы автопроизводителя Иан Тонкин.

Как ранее сообщала компания, поставки в основном касаются полупроводников, что повлияет на производство в течение текущего квартала.

Отметим, что владельцем Volvo Cars является китайская компания Geely, последняя приобрела шведского производителя легковых автомобилей в 2010 году у Ford Motor за 1,8 млрд долларов США.

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