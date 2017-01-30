Volkswagen стал мировым лидером по объему продаж

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Японский автомобильный концерн Toyota уступил немецкому Volkswagen мировое лидерство по количеству проданных автомобилей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Би-Би-Си.

Согласно официальному отчету, Toyota в 2016 году продала 10 млн 175 тысяч машин, что на 0,2% выше, чем в 2015 году. Эта цифра учитывает не только продажи автомобилей марки Toyota, но и грузовиков Hino Motors, а также автомобилей Daihatsu и Lexus, также выпускаемых концерном.

Volkswagen, согласно ранее опубликованному отчету, в 2016 году увеличил продажи на 3,8% до рекордных 10 млн 310 тысяч автомобилей. Таким образом, немецкий концерн, пострадавший от дизельного скандала, стал самым крупным производителем автомобилей в мире.

Volkswagen выпускает множество известных автомобильных брендов, включая люксовые Audi, Bentley, Bugatti и Lamborghini, а также Skoda, Seat и другие.

Как пишет Блумберг, Toyota в прошлом году пострадала от сокращения продаж на своих самых крупных зарубежных рынках, прежде всего в США, а Volkswagen, напротив, выиграл от роста продаж в Китае, отмечает агентство.

Однако несмотря на это, обе компании могут пострадать от усиления протекционистской политики в США при новом президенте страны Дональде Трампе.