Volkswagen сократит 35 тысяч рабочих мест к 2030 году без увольнения сотрудников

Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с профсоюзом насчет сокращения производственных мощностей.

Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с профсоюзом насчет сокращения производственных мощностей.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

По словам лидера производственного совета компании Даниэлы Кавальо, ни один завод не будет закрыт, никто не будет уволен, а внутренний коллективный договор будет сохранен в долгосрочной перспективе.

Согласно информации, при этом Volkswagen и профсоюз договорились, что на пяти заводах компании в Германии будет сокращена мощность на 734 тыс. единиц продукции в год, а к 2030 году - 35 тысяч рабочих мест без увольнения сотрудников: концерн перестанет принимать на работу новых специалистов в то время как старые специалисты будут выходить на пенсию, а также сократит прием стажеров.

Напомним, что в начале декабря в Германии почти 70 тыс. работников Volkswagen вышли на забастовку против закрытия заводов в стране. Об этом сообщил самый крупный немецкий профсоюз IG Metall.

Забастовки прошли на девяти заводах Volkswagen — работа на предприятиях была остановлена на четыре часа в каждую рабочую смену. Сотрудники вышли на протесты на фоне очередного раунда переговоров между производителем и профсоюзом. В IG Metall тогда заявили, что до сближения сторон еще далеко.