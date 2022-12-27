О нас

Volkswagen приостановит производство на главном заводе в Германии

Volkswagen приостановит производство на главном заводе в Германии Volkswagen вынужденно сократит количество рабочих смен в январе 2023 года на заводе в немецком Вольфсбурге.
Промышленность
27 декабря 2022 г. 02:46
Volkswagen приостановит производство на главном заводе в Германии

Volkswagen вынужденно сократит количество рабочих смен в январе 2023 года на заводе в немецком Вольфсбурге.

Как передает Report, об этом заявил глава Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер.

По его словам, причиной данной меры, которая затронет кузовной, покрасочный цеха и другие участки, стал продолжающийся дефицит комплектующих. Из-за него главный завод компании использует меньше половины своей производственной мощности.

Простои на заводе будут вводиться с 9 по 27 января 2023 года и затронут производство Volkswagen Golf. Завод также выпускает Tiguan, Touran и готовится к старту сборки электрического ID.3, а также новой "батарейной" модели, которая появится на рынке во второй половине десятилетия.

Сократить смены на головном заводе Volkswagen вынуждает нехватка комплектующих из-за разрыва логистических цепочек, последовавшего за пандемией коронавируса и событиями в Украине. Ранее в декабре Шефер заявил, что вольфсбургская площадка выпускает менее 400 тысяч автомобилей в год, что не составляет и 50 процентов ее мощности. На заводе трудятся около 60 тысяч рабочих.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Volkswagen” Almaniyadakı əsas zavodunda istehsalı müvəqqəti dayandıracaq

Экслюзивные новости

ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi