Volkswagen приостановит производство на главном заводе в Германии

Volkswagen вынужденно сократит количество рабочих смен в январе 2023 года на заводе в немецком Вольфсбурге.

Volkswagen вынужденно сократит количество рабочих смен в январе 2023 года на заводе в немецком Вольфсбурге.

Как передает Report , об этом заявил глава Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер.

По его словам, причиной данной меры, которая затронет кузовной, покрасочный цеха и другие участки, стал продолжающийся дефицит комплектующих. Из-за него главный завод компании использует меньше половины своей производственной мощности.

Простои на заводе будут вводиться с 9 по 27 января 2023 года и затронут производство Volkswagen Golf. Завод также выпускает Tiguan, Touran и готовится к старту сборки электрического ID.3, а также новой "батарейной" модели, которая появится на рынке во второй половине десятилетия.

Сократить смены на головном заводе Volkswagen вынуждает нехватка комплектующих из-за разрыва логистических цепочек, последовавшего за пандемией коронавируса и событиями в Украине. Ранее в декабре Шефер заявил, что вольфсбургская площадка выпускает менее 400 тысяч автомобилей в год, что не составляет и 50 процентов ее мощности. На заводе трудятся около 60 тысяч рабочих.