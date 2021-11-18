Volkswagen приостановил производство электромобилей

Производство электромобилей впервые вынужден был остановить из-за нехватки микросхем немецкий Volkswagen, сообщает Report со ссылкой на немецкие СМИ.

Производство электромобилей впервые вынужден был остановить из-за нехватки микросхем немецкий Volkswagen, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

До этого концерн останавливал производство обычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания Golf и Tiguan в Вольфсбурге. Снабжению же производства электромобилей компонентами отдавался приоритет. Поэтому линии в Цвиккау и Дрездене продолжали работать без особых перерывов.

Теперь кризис поставок чипов задел и электромобили. На неделю приостановлено производство VW ID.3, VW ID.4, Audi Q4 e-tron и Cupra Born. В итоге будет недовыпущено 5000 автомобилей.

Напомним, ранее Volkswagen сообщил, что в третьем квартале 2021 года выпустил 122 100 электромобилей, что на 109% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Электромобили требуют заметно больше микроэлектронных компонентов, чем обычные машины. Особенно им нужны силовые микросхемы для управления аккумуляторными батареями.