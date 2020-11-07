Volkswagen приготовился к "гонке вооружений" с Tesla

Немецкий автопроизводитель Volkswagen приготовился к "гонке вооружений" на рынке электромобилей после окончания пандемии

Немецкий автопроизводитель Volkswagen приготовился к "гонке вооружений" на рынке электромобилей после окончания пандемии.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы немецкого автогиганта Герберта Дисса.

По словам Дисса, в долгосрочной перспективе изменения климата станут главной проблемой человечества. В перспективе ближайших 5-10 лет зеленая повестка окончательно изменит мировой авторынок и выведет электромобили и экологичный транспорт на первый план.

Чтобы нагнать мирового лидера в области производства электрокаров — американскую компанию Tesla, — Volkswagen собирается увеличить инвестиции в создание технологий, нарастить мощности по производству аккумуляторов и переоборудовать целые заводы под производство электромобилей. "Если вы не можете адаптироваться к новым реалиям достаточно быстро, вы не выживете на рынке", — констатировал Дисс.