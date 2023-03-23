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Volkswagen прекратит выпуск седанов Passat

Volkswagen прекратит выпуск седанов Passat Компания Volkswagen перестанет выпускать автомобили Passat в кузове седан, начиная с этого года в Европе модель будет представлена только в виде универсала.
Промышленность
23 марта 2023 г. 20:52
Volkswagen прекратит выпуск седанов Passat

Компания Volkswagen перестанет выпускать автомобили Passat в кузове седан, начиная с этого года в Европе модель будет представлена только в виде универсала.

Как передает Report, об этом рассказал глава компании Томас Шефер.

В Volkswagen планируют начать первые поставки автомобилей Passat нового поколения в сентябре текущего года, а соплатформенные ему Skoda Superb вывести на рынок в конце года. Обе модели будут выпускаться на заводе Volkswagen Group в Братиславе. При этом Superb будет представлен как в виде универсала, так и в кузове хетчбэк.

Отмечается, что в прошлом году в Европе Passat был самым продаваемым автомобилем в своем классе (66,6 тыс. ед.), хотя продажи модели снизились на 20% по сравнению с 2021 годом.

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