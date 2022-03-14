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Volkswagen и BMW начали искать замену автокомпонентам с Украины

Volkswagen и BMW начали искать замену автокомпонентам с Украины Столкнувшиеся с перебоями поставок автомобильных жгутов, высокоочищенного неона и прочих деталей, произведенных в Украине, немецкие концерны Volkswagen Group и BMW начали поиск альтернативных партнеров.
Промышленность
14 марта 2022 г. 19:25
Volkswagen и BMW начали искать замену автокомпонентам с Украины

Столкнувшиеся с перебоями поставок автомобильных жгутов, высокоочищенного неона и прочих деталей, произведенных в Украине, немецкие концерны Volkswagen Group и BMW начали поиск альтернативных партнеров.

Как передает Report со ссылкой на "Газета.ru", об этом сообщает Automotive News Europe. В частности, рассматриваются поставки из таких отдаленных стран, как Китай и Мексика.

«Поиск новых поставок – это самая актуальная проблема для автомобильной промышленности, которая уже страдает от резкого роста цен на металлы и энергоносители, пандемического нарушения цепочек поставок и нехватки полупроводниковых чипов», — отмечает издание.

Ранее из-за событий в Украине с приостановками производств в Германии столкнулись заводы BMW, Porsche, Volkswagen, Mini, сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Представитель Audi (премиум-бренда VW) в частной беседе с немецким СМИ отмечал, что вся группа работает над тем, чтобы заставить крупных поставщиков перенести производство жгутов с Украины на другие заводы или найти альтернативных поставщиков.

В качестве новых дислокаций для заводов рассматриваются страны Восточной Европы, Северной Африки, Мексики и Китай.

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