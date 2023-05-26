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Во Франции автогиганты и TotalEnergies построили аккумуляторный завод для электромобилей

Во Франции автогиганты и TotalEnergies построили аккумуляторный завод для электромобилей Первый во Франции завод по производству аккумуляторов для электромобилей построен в Лансе (департамент Па-де-Кале).
Промышленность
26 мая 2023 г. 11:32
Во Франции автогиганты и TotalEnergies построили аккумуляторный завод для электромобилей

Первый во Франции завод по производству аккумуляторов для электромобилей построен в Лансе (департамент Па-де-Кале).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, фабрика принадлежит компании Automotive Cell Company (ACC) - совместному предприятию нефтегазового концерна TotalEnergies, франко-итало-американского автогиганта Stellantis и немецкого автоконцерна Mercedes-Benz. Начало производства запланировано на 30 июня. К 2030 году ACC планирует ежегодно производить 800 тыс. аккумуляторов и создать дополнительно 2 тыс. рабочих мест.

Открытие завода, как отмечают эксперты, поспособствует снижению зависимости от китайского импорта, а к концу десятилетия позволит поставлять аккумуляторы на экспорт. Это первая из так называемых четырех гигафабрик, которые появятся в данном регионе до 2030 года в соответствии с объявленным президентом Эманюэлем Макроном курсом на реиндустриализацию страны.

Франция оказалась в невыгодном положении из-за высоких по сравнению с Китаем и США цен на энергоносители, подчеркивает AFP. Еще одной серьезной проблемой в данной сфере стал дефицит цветных металлов, в том числе никеля, кобальта или марганца, которые приходится импортировать из КНР.

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Версия на английском языке Carmakers, TotalEnergies build battery plant for EVs in France

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