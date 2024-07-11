О нас

Внимание и забота "AzerGold" об окружающей среде

Внимание и забота "AzerGold" об окружающей среде Сегодня, как и на протяжении последних 8 лет, охрана окружающей среды остается приоритетным направлением деятельности ЗАО "AzerGold". В соответствии с программой экологического мониторинга на участках добычи и производства регулярно проводятся анализы обр
Промышленность
11 июля 2024 г. 15:45
Внимание и забота AzerGold об окружающей среде

Сегодня, как и на протяжении последних 8 лет, охрана окружающей среды остается приоритетным направлением деятельности ЗАО "AzerGold". В соответствии с программой экологического мониторинга на участках добычи и производства регулярно проводятся анализы образцов воздуха, воды и почвы, а также тесты на пыль, шум и вибрацию.

ЗАО также регулярно организует экологические акции в целях поддержки восстановления лесов и уменьшения воздействия изменения климата. На сегодняшний день в Дашкесанском и Гейгельском районах вокруг золотых рудников посажено более 16 тысяч деревьев и кустарников и проведены мероприятия по увеличению популяции местных видов птиц и рыб, а также акции по очистке рек и других водоемов, расположенных на территории региона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото“AzerGold”dan ətraf mühitin mühafizəsinə diqqət və qayğı

Самое читаемое

Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
8 июля 2024 г. 13:50
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
8 июля 2024 г. 12:53
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
8 июля 2024 г. 15:52
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
6 июля 2024 г. 11:53
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
4 июля 2024 г. 16:20
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
6 июля 2024 г. 17:47
Вели Гулиев: До получения разрешения на работу на освобожденных территориях важно заключить трудовой договор
Вели Гулиев: До получения разрешения на работу на освобожденных территориях важно заключить трудовой договор
5 июля 2024 г. 13:21
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
6 июля 2024 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi