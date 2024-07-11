Внимание и забота "AzerGold" об окружающей среде

Сегодня, как и на протяжении последних 8 лет, охрана окружающей среды остается приоритетным направлением деятельности ЗАО "AzerGold". В соответствии с программой экологического мониторинга на участках добычи и производства регулярно проводятся анализы обр

Сегодня, как и на протяжении последних 8 лет, охрана окружающей среды остается приоритетным направлением деятельности ЗАО "AzerGold". В соответствии с программой экологического мониторинга на участках добычи и производства регулярно проводятся анализы образцов воздуха, воды и почвы, а также тесты на пыль, шум и вибрацию.

ЗАО также регулярно организует экологические акции в целях поддержки восстановления лесов и уменьшения воздействия изменения климата. На сегодняшний день в Дашкесанском и Гейгельском районах вокруг золотых рудников посажено более 16 тысяч деревьев и кустарников и проведены мероприятия по увеличению популяции местных видов птиц и рыб, а также акции по очистке рек и других водоемов, расположенных на территории региона.