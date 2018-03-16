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    Ведутся переговоры с потенциальными покупателями продукции SOCAR Polymer

    © Report

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Мы вновь переоцениваем существующие активы".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на мероприятии "Государственно-частное партнерство в создании инновационных кластеров: Существующие активы и рациональное использование местного сырья".

    Н. Сафаров сказал, что завершен первый этап оценки SOCAR Polymer: 

    "В настоящее время ведутся переговоры примерно с 15-20 компаниями, которые будут использовать продукцию SOCAR Polymer в качестве сырья. Мы изучаем их потребности и нужды".

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