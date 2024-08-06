Tesla отзовет более 1,6 млн машин из-за проблем с безопасностью

Американская компания Tesla отзовет в Китае более 1,6 млн автомобилей, импортированных или произведенных в этой стране, из-за возникших вопросов, связанных с безопасностью.

Американская компания Tesla отзовет в Китае более 1,6 млн автомобилей, импортированных или произведенных в этой стране, из-за возникших вопросов, связанных с безопасностью.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Госуправление КНР по контролю и регулированию рынка.

"Начиная с сегодняшнего дня всего 1 683 627 электромобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y, импортированных и произведенных в Китае в промежутке между 15 октября 2020 года и 17 июля 2024 года, будут отозваны", - говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что в транспортных средствах, подпадающих под действие этого отзыва, в случае разблокировки переднего багажника система может этого не распознать и, соответственно, не выдать предупреждение о том, что багажник не закрыт. В регуляторе отметили, что передний багажник может распахнуться при вождении, перекрыв обзор водителю, что увеличит риск столкновения с другими автомобилями и создаст угрозу безопасности.