Варанк: Tesla намерена выйти на турецкий рынок и вложить инвестиции в экономику

Американский производитель электромобилей Tesla рассчитывает выйти на турецкий рынок, и вложить инвестиции в экономику страны. Шаги в этом направлении продолжаются.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, комментируя итоги встречи на заводе Tesla во Фримонте, состоявшиеся в рамках его визита в США.
"Tesla - один из брендов будущего мировой автомобильной промышленности. Компания стремится расширить экспортные поставки", - сказал Варанк.
По его словам, производитель электромобилей продолжает переговоры о выходе на турецкий рынок.
"Собственно, в Tesla и раньше высказывали заинтересовать в инвестициях в Турцию, в том числе создании станций подзарядки, однако процесс затянулся из-за внутренних проработок компании", - отметил он.
При этом Варанк отметил важность сотрудничества Турции с Tesla в сфере технологий.
"В Турции очень серьезная система стимулирования инвесторов, особенно в плане в исследований и разработок. Мы приветствуем инвестиции. Для Tesla важен доступ на рынок, а для нас важны инвестиции в технологии и производство. Мы представили компании свои предложения. В настоящее время у Tesla уже есть поставщики из Турции", - сказал министр.