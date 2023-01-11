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Варанк: Tesla намерена выйти на турецкий рынок и вложить инвестиции в экономику

Варанк: Tesla намерена выйти на турецкий рынок и вложить инвестиции в экономику Американский производитель электромобилей Tesla рассчитывает выйти на турецкий рынок, и вложить инвестиции в экономику страны. Шаги в этом направлении продолжаются.
Промышленность
11 января 2023 г. 12:58
Варанк: Tesla намерена выйти на турецкий рынок и вложить инвестиции в экономику

Американский производитель электромобилей Tesla рассчитывает выйти на турецкий рынок, и вложить инвестиции в экономику страны. Шаги в этом направлении продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, комментируя итоги встречи на заводе Tesla во Фримонте, состоявшиеся в рамках его визита в США.

"Tesla - один из брендов будущего мировой автомобильной промышленности. Компания стремится расширить экспортные поставки", - сказал Варанк.

По его словам, производитель электромобилей продолжает переговоры о выходе на турецкий рынок.

"Собственно, в Tesla и раньше высказывали заинтересовать в инвестициях в Турцию, в том числе создании станций подзарядки, однако процесс затянулся из-за внутренних проработок компании", - отметил он.

При этом Варанк отметил важность сотрудничества Турции с Tesla в сфере технологий.

"В Турции очень серьезная система стимулирования инвесторов, особенно в плане в исследований и разработок. Мы приветствуем инвестиции. Для Tesla важен доступ на рынок, а для нас важны инвестиции в технологии и производство. Мы представили компании свои предложения. В настоящее время у Tesla уже есть поставщики из Турции", - сказал министр.

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Версия на английском языке Varank: Tesla intends to enter Turkish market and invest in economy

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