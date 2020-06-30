В Японии промпроизводство упало до рекордно низкого с 2013 года уровня

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 промышленное производство Японии в мае 2020 года сократилось на 8,4% по сравнению с прошлым месяцем.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад правительства страны. Этот показатель стал самым низким с января 2013 года.

Также до рекордного значения увеличилось число безработных. За месяц их стало больше на 330 тыс., общее число достигло 2 млн. Это самый высокий показатель за последние три года.

Ранее японские компании сообщили о том, что первый квартал 2020 года стал для них худшим за последнее десятилетие. Рейтинговое агентство Fitch предсказало падение ВВП страны по итогам года на 5%. Для поддержки экономики и населения, пострадавших от ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией, власти Японии разработали пакет антикризисных мер на 1 трлн долларов США.