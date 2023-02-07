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В январе Азербайджан увеличил экспорт агропромышленной продукции в 2,7 раза

В январе Азербайджан увеличил экспорт агропромышленной продукции в 2,7 раза В январе этого года стоимость продукции агропромышленного комплекса, занимающего значительное место в структуре ненефтегазового экспорта, увеличилась в 2,7 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Промышленность
7 февраля 2023 г. 17:47
В январе Азербайджан увеличил экспорт агропромышленной продукции в 2,7 раза

В январе этого года стоимость продукции агропромышленного комплекса, занимающего значительное место в структуре ненефтегазового экспорта, увеличилась в 2,7 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, об этом говорится в февральском выпуске "Обзора экспорта".

Статистическая стоимость совместного экспорта сельскохозяйственной и агропромышленной продукции составила 67,1 млн долларов США.

Общий экспорт Азербайджана за отчетный период составил 1,9 млрд долларов США, экспорт ненефтяного сектора - 284,5 млн долларов США.

Отмечается, что экспорт ненефтяного сектора вырос на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Yanvarda Azərbaycan aqrar-sənaye məhsullarının ixracını 2,7 dəfə artırıb

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