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В Вашингтоне состоялось открытие выставки азербайджанских ковров

В Вашингтоне состоялось открытие выставки азербайджанских ковров В рамках сотрудничества, достигнутого между ОАО "Азерхалча" и Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC), в Вашингтоне организована выставка азербайджанских ковров.
Промышленность
28 марта 2023 г. 10:51
В Вашингтоне состоялось открытие выставки азербайджанских ковров

В рамках сотрудничества, достигнутого между ОАО "Азерхалча" и Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC), в Вашингтоне организована выставка азербайджанских ковров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерхалча".

Согласно информации, выставка прошла в галерее офиса USACC с участием председателя правления “Азерхалча” Эмина Мамедова и исполнительного директора Палаты Натига Бахышова. Для демонстрации в США было отправлено 76 шерстяных и шелковых ковров разных размеров, принадлежащих Карабахской, Гянджа-Газахской, Губа-Ширванской и Тебризской школам ковроткачества.

Участникам выставки, а также желающим приобрести ковры, были представлены не только ковры традиционных стилей и цветов, но и пастельных тонов с современным дизайном, более подходящие для современного интерьера.

Одним из самых значимых событий, связанных с данной выставкой, является то, что мэр города Вашингтона Мюриэль Боузер объявила 27-31 марта "Неделей расширения прав и возможностей сельских женщин Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xalçaları ABŞ-da sərgilənib

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