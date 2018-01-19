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    В Украине обнаружили месторождение золота

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Раховском районе Закарпатской области Украины нашли крупное месторождение золота. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы геологии и недр республики.

    Запасы месторождения оценили в 2,4 тонны. "Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геолого-разведочных работ на месторождениях Раховского рудного района", - указывается в сообщении.

    Специалисты считают, что строить завод по извлечению золотой руды "на таком количестве запасов нет смысла". 

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