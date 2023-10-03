В Tesla сообщили о росте продаж почти на 30%

В третьем квартале 2023 года американская компания Tesla продала 435 тыс. электромобилей, что на 27% больше аналогичного показателя прошлого года.
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При этом, по сравнению со вторым кварталом текущего года продажи сократились на 6,7%. Сама компания объяснила это "запланированными ранее перерывами в работе заводов, необходимыми для их перенастройки".
Наблюдатели связывают эти перерывы с подготовкой к началу продаж нового пикапа Cybertruck. Первоначально компания анонсировала старт продаж на третий квартал, однако они пока так и не начались. Впрочем, судя по тому, что Tesla сохранила свой прогноз по производству в 2023 году на прежнем уровне — 1,8 млн автомобилей, эксперты предполагают, что продажи пикапов все-таки начнутся в этом году. Полную финансовую отчетность за третий квартал компания опубликует вечером 18 октября после закрытия торгов на бирже.