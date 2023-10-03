В Tesla сообщили о росте продаж почти на 30%

В третьем квартале 2023 года американская компания Tesla продала 435 тыс. электромобилей, что на 27% больше аналогичного показателя прошлого года.

В третьем квартале 2023 года американская компания Tesla продала 435 тыс. электромобилей, что на 27% больше аналогичного показателя прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на данные компании, за отчетный период было произведено 430 тыс. автомобилей.

При этом, по сравнению со вторым кварталом текущего года продажи сократились на 6,7%. Сама компания объяснила это "запланированными ранее перерывами в работе заводов, необходимыми для их перенастройки".

Наблюдатели связывают эти перерывы с подготовкой к началу продаж нового пикапа Cybertruck. Первоначально компания анонсировала старт продаж на третий квартал, однако они пока так и не начались. Впрочем, судя по тому, что Tesla сохранила свой прогноз по производству в 2023 году на прежнем уровне — 1,8 млн автомобилей, эксперты предполагают, что продажи пикапов все-таки начнутся в этом году. Полную финансовую отчетность за третий квартал компания опубликует вечером 18 октября после закрытия торгов на бирже.