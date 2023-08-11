​​​​​​​В Сумгайытском химическом промышленном парке продано продукции на 9 млрд манатов

В Сумгайытском химическом промышленном парке, находящемся в ведении Агентства развития экономических зон при Минэкономики, продано продукции на 8,7 млрд манатов.

В Сумгайытском химическом промышленном парке, находящемся в ведении Агентства развития экономических зон при Минэкономики, продано продукции на 8,7 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, часть продукции на сумму 3,1 млрд манатов была экспортирована в 60 стран, в том числе в Турцию, Грузию, Россию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Японию, Тайвань, Украину, Беларусь, Болгарию, Италию, Австрию, Румынию, Польшу, Македонию, Нидерланды, Данию, Финляндию, Литву, Эстонию, Египет, ОАЭ, Ливан, Ирак, Бразилию, Канаду и США.

В первом полугодии текущего года в парке было произведено продукции на 1,3 млрд манатов, часть из которой (на сумму 446 млн манатов) была направлена на экспорт.