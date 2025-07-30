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В Сумгайытский химпромпарк инвестировано свыше 6 млрд манатов

В Сумгайытский химпромпарк инвестировано свыше 6 млрд манатов 11:51 В Сумгайытском химическом промышленном парке статус резидента получили 39 субъектов предпринимательства с инвестиционным портфелем более 6 млрд манатов, из которых уже 28 функционируют.
Промышленность
30 июля 2025 г. 12:12
В Сумгайытский химпромпарк инвестировано свыше 6 млрд манатов

Статус резидента в Сумгайытском химическом промышленном парке на сегодняшний день получили 39 субъектов предпринимательства, из которых уже 28 функционируют.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентства по развитию экономических зон, инвестиционный портфель СХПП превышает 6 млрд манатов.

"На сегодняшний день предприниматели инвестировали в Индустриальный парк 5,6 млрд манатов, создали более 6 300 постоянных рабочих мест и реализовали продукции на 14,4 млрд манатов, из которых на 5,2 млрд - экспортировано. Только за первое полугодие текущего года объем продаж составил 1,1 млрд манатов, половина из которых - 545 млн манатов - направлена на экспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос почти на 20%."

Кроме того, наблюдается рост в экспорте производимых в парке строительных химикатов, стальных и полимерных труб, смазочных масел, полимеров, карбамида, различных видов кабелей, стеклянных панелей, керамической плитки и других продуктов. Эти виды продукции экспортировались главным образом в более чем 70 стран мира под брендом Made In Azerbaijan.

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Версия на английском языке Over AZN 6B invested in Sumgayit Chemical Industrial Park
Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Kimya Sənaye Parkına 6 milyard manata yaxın investisiya qoyulub

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