В Сумгайытский химический промышленный парк инвестировано свыше 5 млрд манатов

До сих пор резиденты Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, вложили более 5,3 млрд манатов и планируют дополнительно вложить более 300 млн мана

До сих пор резиденты Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, вложили более 5,3 млрд манатов и планируют дополнительно вложить более 300 млн манатов в развитие парка.

Как сообщает Report, об этом заявил министр Микаил Джаббаров в Twitter.

По его словам, эти инвестиции предназначены для создания более 2 тыс. постоянных рабочих мест:

"В этом году отмечается 11-я годовщина создания Сумгайытского химического промышленного парка. Промышленные парки вносят важный вклад в устойчивый экономический рост, развитие ненефтяного сектора и обеспечение занятости. Более 6 тыс. человек обеспечены постоянной работой в парке", - отметил министр.