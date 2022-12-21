О нас

В Сумгайытский химический промышленный парк инвестировано свыше 5 млрд манатов

В Сумгайытский химический промышленный парк инвестировано свыше 5 млрд манатов До сих пор резиденты Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, вложили более 5,3 млрд манатов и планируют дополнительно вложить более 300 млн мана
Промышленность
21 декабря 2022 г. 11:18
В Сумгайытский химический промышленный парк инвестировано свыше 5 млрд манатов

До сих пор резиденты Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, вложили более 5,3 млрд манатов и планируют дополнительно вложить более 300 млн манатов в развитие парка.

Как сообщает Report, об этом заявил министр Микаил Джаббаров в Twitter.

По его словам, эти инвестиции предназначены для создания более 2 тыс. постоянных рабочих мест:

"В этом году отмечается 11-я годовщина создания Сумгайытского химического промышленного парка. Промышленные парки вносят важный вклад в устойчивый экономический рост, развитие ненефтяного сектора и обеспечение занятости. Более 6 тыс. человек обеспечены постоянной работой в парке", - отметил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Investments in Sumgait Chemical Industrial Park exceed $3.1B
Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Kimya Sənaye Parkına 5 milyard manatdan çox investisiya yatırılıb

Другие новости из категории

Британская компания просит международные организации помочь в восстановлении прав на ведение бизнеса в Карабахе
Британская компания просит международные организации помочь в восстановлении прав на ведение бизнеса в Карабахе
20 декабря 2022 г. 14:16
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Продлевается срок таможенных льгот для резидентов промышленных и технопарков
Продлевается срок таможенных льгот для резидентов промышленных и технопарков
19 декабря 2022 г. 12:05
В Азербайджане меняется определение резидента технологического парка
В Азербайджане меняется определение резидента технологического парка
19 декабря 2022 г. 11:28
Азербайджан увеличил доходы от экспорта продукции химической промышленности на 77%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта продукции химической промышленности на 77%
17 декабря 2022 г. 17:45
Производство серебра в Азербайджане выросло на 60%
Производство серебра в Азербайджане выросло на 60%
14 декабря 2022 г. 16:57
Промпроизводство в Азербайджане сократилось более чем на 1%
Промпроизводство в Азербайджане сократилось более чем на 1%
12 декабря 2022 г. 12:35
Британский золотодобытчик открыл в Азербайджане новые залежи золота и меди
Британский золотодобытчик открыл в Азербайджане новые залежи золота и меди
8 декабря 2022 г. 13:05
Азербайджан будет расширять использование экологически чистых технологий
Азербайджан будет расширять использование экологически чистых технологий
7 декабря 2022 г. 12:02
Новые санкции ЕС в отношении России могут затронуть горнодобывающий сектор
Новые санкции ЕС в отношении России могут затронуть горнодобывающий сектор
6 декабря 2022 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi