​В странах СНГ в прошлом году наблюдалось сокращение промышленного производства

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В 2015 году в странах СНГ объем промышленного производства сократился на 3,3% по сравнению с 2014 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанский сайт zakon.kz.

По данным Статкомитетов СНГ, потребительские цены в странах Содружества в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года выросли на 16,1%. В декабре 2014 года по сравнению с предыдущим годом наблюдается рост на 12,2%.

Цены производителей промышленной продукции по сравнению с 2014 годом выросли на 10,8%, в декабре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - на 7,3%.

Отношение 2015 года к 2014 году (в %) ВВП(в постоянных ценах) Промышленная продукция (в постоянных ценах) Инвестиции в основной капитал(в постоянных ценах) Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) Оборот розничной торговли (в постоянных ценах) Индексы цен производителей промышленных товаров Индексы потребительских цен Азербайджан 101,1 102,4 88,9 100,6 110,9 94,0 107,6 Армения 103,51) 105,2 100,3, 102,2 90,1 92,3 99,9 Беларусь 96,1 93,4 84,8 93,5 100,2 116,0 112,0 Казахстан 101,21) 98,4 103,7 99,7 99,6 95,2 113,6 Кыргызстан 103,5 95,6 108,0 102,7 106,0 112,1 103,4 Молдова 100,51) 100,03) 96,61) 81,7 92,73)7) 109,0 113,6 Россия 96,3 96,6 91,6 97,1 90,0 110,7 112,9 Таджикистан 106,0 111,2 121,2 103,8 105,5 103,0 105,0 Туркменистан 107,51) … 108,21) 104,6 119,28)9) … … Узбекистан 108,0 107,31) 109,91) 104,31)10) 115,18) … 105,6 Украина 92,84) 86,6 94,01)5) 88,0 79,3 125,4 143,3 Всего по СНГ 97,0 96,7 93,3 97,6 91,3 110,8 116,1 Отношение 2014 года к 2013 году (по СНГ) 100,9 101,0 97,4 99,7 102,2 107,311) 112,211)





1) Январь-сентябрь 2015 года в % к январю-сентябрю 2014 года

2) Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство



3) Январь-ноябрь 2015 года в % к январю-ноябрю 2014 года

4) IІI квартал 2015 года в % к IІI кварталу 2014 года

5) Включая инвестиции в нематериальные активы

6) Декабрь 2015 года в % к декабрю 2014 года

7) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов

8) Включая оборот предприятий питания

9) В текущих ценах

10) Включая транспортировку грузов по трубопроводам

11) Декабрь 2014 года в % к декабрю 2013 года.