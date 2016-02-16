​В странах СНГ в прошлом году наблюдалось сокращение промышленного производства

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В 2015 году в странах СНГ объем промышленного производства сократился на 3,3% по сравнению с 2014 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанский сайт zakon.kz.
По данным Статкомитетов СНГ, потребительские цены в странах Содружества в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года выросли на 16,1%. В декабре 2014 года по сравнению с предыдущим годом наблюдается рост на 12,2%.
Цены производителей промышленной продукции по сравнению с 2014 годом выросли на 10,8%, в декабре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - на 7,3%.
|Отношение 2015 года к 2014 году (в %)
|ВВП(в постоянных ценах)
|Промышленная продукция (в постоянных ценах)
|Инвестиции в основной капитал(в постоянных ценах)
|Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта)
|Оборот розничной торговли (в постоянных ценах)
|Индексы цен производителей промышленных товаров
|Индексы потребительских цен
|Азербайджан
|101,1
|102,4
|88,9
|100,6
|110,9
|94,0
|107,6
|Армения
|103,51)
|105,2
|100,3,
|102,2
|90,1
|92,3
|99,9
|Беларусь
|96,1
|93,4
|84,8
|93,5
|100,2
|116,0
|112,0
|Казахстан
|101,21)
|98,4
|103,7
|99,7
|99,6
|95,2
|113,6
|Кыргызстан
|103,5
|95,6
|108,0
|102,7
|106,0
|112,1
|103,4
|Молдова
|100,51)
|100,03)
|96,61)
|81,7
|92,73)7)
|109,0
|113,6
|Россия
|96,3
|96,6
|91,6
|97,1
|90,0
|110,7
|112,9
|Таджикистан
|106,0
|111,2
|121,2
|103,8
|105,5
|103,0
|105,0
|Туркменистан
|107,51)
|…
|108,21)
|104,6
|119,28)9)
|…
|…
|Узбекистан
|108,0
|107,31)
|109,91)
|104,31)10)
|115,18)
|…
|105,6
|Украина
|92,84)
|86,6
|94,01)5)
|88,0
|79,3
|125,4
|143,3
|Всего по СНГ
|97,0
|96,7
|93,3
|97,6
|91,3
|110,8
|116,1
|Отношение 2014 года к 2013 году (по СНГ)
|100,9
|101,0
|97,4
|99,7
|102,2
|107,311)
|
112,211)
1) Январь-сентябрь 2015 года в % к январю-сентябрю 2014 года
2) Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство
3) Январь-ноябрь 2015 года в % к январю-ноябрю 2014 года
4) IІI квартал 2015 года в % к IІI кварталу 2014 года
5) Включая инвестиции в нематериальные активы
6) Декабрь 2015 года в % к декабрю 2014 года
7) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов
8) Включая оборот предприятий питания
9) В текущих ценах
10) Включая транспортировку грузов по трубопроводам
11) Декабрь 2014 года в % к декабрю 2013 года.
Günel AbbasovaАвтор новости
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