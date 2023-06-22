В США впервые разрешили продажу куриного мяса, выращенного в лаборатории

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Минсельхоз США выдал двум компаниям из штата Калифорния разрешение на продажу куриного мяса, выращенного в лаборатории из клеток живых птиц.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press.

Компании Upside Foods и Good Meat официально получили разрешение поставлять свою продукцию в супермаркеты и рестораны спустя несколько месяцев после того, как Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Минздрава США признало ее пригодной к пище.

Куриное мясо в лаборатории выращивают в стальных цистернах. Для этого используются клетки живой птицы, оплодотворенные яйцеклетки или специальные "клеточные банки". Клеточной массе в процессе производства придается форма традиционных мясных продуктов - котлет, сосисок или кусочков филе.

Тем не менее выращенное в лаборатории мясо появится на прилавках американских магазинов нескоро из-за своей дороговизны, которая не позволяет производить такой продукт в тех же масштабах, что и обычную курятину. Завод Upside Foods в Эмеривилле в настоящее время может производить только 22 тонны мяса в год, в то время как производство обычной курицы в США достигает более 22,6 млн тонн ежегодно. В ближайшее время компании намерены поставлять свою продукцию только двум ресторанам высокой кухни в Сан-Франциско и Вашингтоне.