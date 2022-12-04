В США показали электропикап для нужд армии

Американский стартап Canoo продемонстрировал концептуальный электромобиль Light Tactical Vehicle (LTV), который разработан как перспективный транспорт для нужд армии США.

Американский стартап Canoo продемонстрировал концептуальный электромобиль Light Tactical Vehicle (LTV), который разработан как перспективный транспорт для нужд армии США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в основу LTV лёг перспективный гражданский электрический пикап, но отличающийся особой конфигурацией. Армейская модификация имеет однорядную кабину и силовой передний бампер с буксировочными проушинами.

Из прочих отличий — борта грузового отсека с закреплёнными на них сэндтраками. Технические характеристики модели не раскрываются.

Компания лишь подчеркнула, что электромобиль получил карбон-кевларовый кузов и трансформируемый грузовой отсек, который можно конфигурировать в зависимости от потребностей. Заявлены крепления, позволяющие устанавливать различное оборудование для конкретной миссии.

Отметим, что ранее стартап Canoo анонсировал линейку электромобилей и заключил контракт с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на поставку электромобилей для перемещения астронавтов к стартовой площадке, откуда они отправятся на Луну в рамках миссии "Артемида".