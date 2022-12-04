В США показали электропикап для нужд армии

Американский стартап Canoo продемонстрировал концептуальный электромобиль Light Tactical Vehicle (LTV), который разработан как перспективный транспорт для нужд армии США.
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Из прочих отличий — борта грузового отсека с закреплёнными на них сэндтраками. Технические характеристики модели не раскрываются.
Компания лишь подчеркнула, что электромобиль получил карбон-кевларовый кузов и трансформируемый грузовой отсек, который можно конфигурировать в зависимости от потребностей. Заявлены крепления, позволяющие устанавливать различное оборудование для конкретной миссии.
Отметим, что ранее стартап Canoo анонсировал линейку электромобилей и заключил контракт с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на поставку электромобилей для перемещения астронавтов к стартовой площадке, откуда они отправятся на Луну в рамках миссии "Артемида".