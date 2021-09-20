О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США начались проверки 30 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

В США начались проверки 30 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности В США началось расследование в связи с возможными неисправностями в подушках безопасности производства Takata Corp.
Промышленность
20 сентября 2021 г. 20:15
В США начались проверки 30 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) США начало расследование в связи с возможными неисправностями в подушках безопасности производства Takata Corp.

Как сообщает Report со ссылкой на The Hill, проверка может затронуть около 30 млн автомобилей компаний Mazda, Ford, Honda, General Motors, Tesla, Jaguar Land Rover, BMW, Daimler AG, Chrysler, Toyota, Ferrari NV, Nissan и Subaru, выпущенных в период с 2001 по 2019 год.

Это не первый случай отзыва автомобилей из-за неисправностей в подушке безопасности компании Takata. В 2013-2020 годы в мире было отозвано свыше 100 млн автомобилей, которые были оснащены данными подушками безопасности. Из-за их некорректной работы погибли 28 человек, более 400 получили ранения.

    Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

    Самое читаемое

    Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
    Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
    16 сентября 2021 г. 10:51
    Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
    Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
    16 сентября 2021 г. 11:09
    Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
    ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
    19 сентября 2021 г. 13:30
    Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
    ВидеоНариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
    18 сентября 2021 г. 01:35
    Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
    ФотоПолиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
    18 сентября 2021 г. 08:09
    Тюркский совет сменит название, Туркменистан станет полноправным членом организации
    Тюркский совет сменит название, Туркменистан станет полноправным членом организации
    14 сентября 2021 г. 18:35
    В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
    В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
    16 сентября 2021 г. 10:07
    Армения на продажу – российский бизнесмен армянского происхождения спускает страну с молотка
    ФотоАрмения на продажу – российский бизнесмен армянского происхождения спускает страну с молотка
    15 сентября 2021 г. 14:05
    В Баку найден труп женщины
    В Баку найден труп женщины
    16 сентября 2021 г. 23:30
    Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
    Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
    18 сентября 2021 г. 10:56

    Последние новости

    Вся новостная лента
    Orphus sistemi