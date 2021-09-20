В США начались проверки 30 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

В США началось расследование в связи с возможными неисправностями в подушках безопасности производства Takata Corp.

Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) США начало расследование в связи с возможными неисправностями в подушках безопасности производства Takata Corp.

Как сообщает Report со ссылкой на The Hill , проверка может затронуть около 30 млн автомобилей компаний Mazda, Ford, Honda, General Motors, Tesla, Jaguar Land Rover, BMW, Daimler AG, Chrysler, Toyota, Ferrari NV, Nissan и Subaru, выпущенных в период с 2001 по 2019 год.

Это не первый случай отзыва автомобилей из-за неисправностей в подушке безопасности компании Takata. В 2013-2020 годы в мире было отозвано свыше 100 млн автомобилей, которые были оснащены данными подушками безопасности. Из-за их некорректной работы погибли 28 человек, более 400 получили ранения.