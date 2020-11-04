В Словакии испытали летающий автомобиль нового поколения

AirCar V5 трансформируется из дорожного средства в летательный аппарат менее чем за три минуты

В Словакии прошли летные испытания летающего автомобиля нового поколения разработки Klein Vision.

Как передает Report, об этом сообщает компания.

На этой неделе машина выполнила два полета на высоте нескольких сотен метров в аэропорту Пьештяны.

По словам разработчика модели профессора Штефана Кляйна, основные параметры полета подтвердили все теоретические концепции и расчеты, на которых основывалась разработка аэрокара.

AirCar V5 трансформируется из дорожного средства в летательный аппарат менее чем за три минуты. Ее особенностью является втягиваемое крыло.

Двухместная модель весит 1 100 килограммов и может нести дополнительную нагрузку до 200 килограммов. Машина оснащена 1,6-литровым двигателем BMW, ее эффективная мощность 140 лошадиных сил, расчетная дальность составляет тысячу километров, расход топлива во время полета — 18 литров в час. Скорость полета составляет порядка 200 километров в час.