В России построят крупнейший в Европе завод по выпуску солнечных панелей

Российская компания Unigreen Energy подписала контракт с компанией Limak Maraş, дочерним предприятием группы компаний Limak в России, на строительство завода по выпуску солнечных панелей в городе Черняховск Калининградской области.

Российская компания Unigreen Energy подписала контракт с компанией Limak Maraş, дочерним предприятием группы компаний Limak в России, на строительство завода по выпуску солнечных панелей в городе Черняховск Калининградской области.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Это предприятие общей стоимостью 24,7 млрд рублей станет крупнейшим в Европе заводом по производству солнечных панелей.

Новый завод, который является "дочкой" российской компании Unigreen Energy и будет носить название EnCore, будет расположен в Промышленной зоне "Черняховская". Ввод в эксплуатацию завершится до марта 2023 года.

На заводе будут производиться солнечные панели по технологии HJT, которые в последнее время пользуются большим спросом и имеют очень высокую эффективность.

Значительная часть продукции будет экспортироваться в зарубежные страны, включая Европу, Азию и пр.