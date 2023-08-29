В промзонах Азербайджана в этом году статус резидента получили 19 субъектов предпринимательства

В январе-июле текущего года статус резидента в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, получили 19 субъектов предпринимательства.

В январе-июле текущего года статус резидента в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, получили 19 субъектов предпринимательства.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, эти резиденты планируют инвестировать в общей сложности более 244 млн манатов и создать более 1 500 рабочих мест.

На сегодняшний день статус резидента в промышленных зонах присвоен 134 субъектам предпринимательства, из них 68 уже начали свою деятельность. Общая сумма инвестиций по промышленным зонам составляет 7,18 млрд манатов. На сегодняшний день предприниматели инвестировали более 6,56 млрд манатов и создали более 10 600 постоянных рабочих мест. На следующем этапе планируется вложить около 690 млн манатов инвестиций, создать более 5 200 постоянных рабочих мест.

В промышленных зонах на сегодняшний день произведено продукции на 10,23 млрд манатов, экспортировано продукции на 3,35 млрд манатов. Экспорт осуществляется в около 60 стран под брендом Made in Azerbaijan. В первом полугодии этого года предприятия, работающие в промышленных зонах, реализовали продукции на 1,4 млрд манатов, из которых 33,6% пришлось на экспорт.