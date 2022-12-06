В промзонах Азербайджана создано свыше 10 тыс. рабочих мест

До настоящего времени в промышленные зоны Азербайджана было инвестировано 6,3 млрд манатов, создано более 10 тыс. рабочих мест.

До настоящего времени в промышленные зоны Азербайджана было инвестировано 6,4 млрд манатов, создано более 10 тыс. рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом политики и регулирования развития предпринимательства Министерства экономики Азербайджана Эльчин Ибрагимов на мероприятии по поводу завершения проекта "Поддержка создания информационной системы бизнеса в сельской местности".

"Предприниматели проявляют большой интерес к промышленным зонам. Сформирован льготный механизм для инвестиций в эти зоны", - сказал Ибрагимов.