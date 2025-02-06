В промзонах Азербайджана произведено автомобилей на 443 млн манатов

В промзонах Азербайджана произведено автомобилей на 443 млн манатов

В промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон, в период с 2018 по 2024 год произведено автомобилей на общую сумму 442,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Сеймур Адыгезалов.

По его словам, только за прошлый год в Гаджигабульском промышленном парке произведен 3 761 автомобиль на сумму 107,5 млн манатов, а в Нефтчалинском промышленном квартале - 2 182 автомобиля на сумму 54,65 млн манатов. По сравнению с предыдущим годом производство автомобилей выросло примерно на 34%, добавил Адыгезалов.