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В промышленных зонах Азербайджана насчитывается 116 резидентов

В промышленных зонах Азербайджана насчитывается 116 резидентов На сегодняшний день статус резидента в промышленных зонах Азербайджана присвоен 116 субъектам предпринимательства, 65 из них уже начали свою деятельность.
Промышленность
11 января 2023 г. 16:23
В промышленных зонах Азербайджана насчитывается 116 резидентов

На сегодняшний день статус резидента в промышленных зонах Азербайджана присвоен 116 субъектам предпринимательства, 65 из них уже начали свою деятельность.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в Twitter.

"В 2022 году эти предприятия продали продукцию на сумму 2,9 млрд манатов, 1 млрд манатов из которых пришелся на экспорт. По сравнению с 2021 годом продажи выросли на 20,6%, а экспорт - на 10,1%. В промышленных зонах создано более 10 400 рабочих мест. В рамках существующих проектов предполагается вложить дополнительно около 460 млн манатов инвестиций и создать более 4 200 рабочих мест", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sənaye zonalarının 116 rezidenti var

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