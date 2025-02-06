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В промзонах Азербайджана в 2025 году откроются около 10 новых предприятий

В промзонах Азербайджана в 2025 году откроются около 10 новых предприятий В промышленных зонах, находящихся в управлении Агентства развития экономических зон, в этом году начнут работу около 10 новых предприятий.
Промышленность
6 февраля 2025 г. 11:01
В промзонах Азербайджана в 2025 году откроются около 10 новых предприятий

В промышленных зонах, находящихся в управлении Агентства развития экономических зон, в этом году начнут работу около 10 новых предприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Сеймур Адыгезалов.

По его словам, новые предприятия займутся выпуском инновационных строительных материалов, табачных изделий, грузовых автомобилей и другой продукции. Ожидается, что будет создано до 1 000 постоянных рабочих мест.

Адыгезалов также напомнил, что согласно указу президента от 12 июня 2024 года на базе Гаджигабульского промышленного квартала был создан Гаджигабульский промышленный парк, который уже зарегистрировал 8 резидентов и 2 нерезидентов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı sənaye zonalarında bu il 10-a yaxın müəssisə fəaliyyətə başlayacaq

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