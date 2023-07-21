В промышленных зонах Азербайджана 52% резидентов приступили к производственной деятельности

До сегодняшнего дня в Азербайджане статус резидента промышленных зон получил 131 субъект предпринимательства с общей инвестиционной стоимостью 7,18 млрд манатов, и из них 68 или 51,9% приступили к производственной деятельности.

До сегодняшнего дня в Азербайджане статус резидента промышленных зон получил 131 субъект предпринимательства с общей инвестиционной стоимостью 7,18 млрд манатов, и из них 68 или 51,9% приступили к производственной деятельности.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

По его словам, в промышленные зоны уже вложено 6,56 млрд инвестиций и создано более 10 600 постоянных рабочих мест. На следующем этапе по действующим проектам планируется дополнительно инвестировать 0,616 млрд манатов в промышленные зоны и создать более 4800 новых рабочих мест.