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В промышленных зонах Азербайджана 52% резидентов приступили к производственной деятельности

В промышленных зонах Азербайджана 52% резидентов приступили к производственной деятельности До сегодняшнего дня в Азербайджане статус резидента промышленных зон получил 131 субъект предпринимательства с общей инвестиционной стоимостью 7,18 млрд манатов, и из них 68 или 51,9% приступили к производственной деятельности.
Промышленность
21 июля 2023 г. 12:51
В промышленных зонах Азербайджана 52% резидентов приступили к производственной деятельности

До сегодняшнего дня в Азербайджане статус резидента промышленных зон получил 131 субъект предпринимательства с общей инвестиционной стоимостью 7,18 млрд манатов, и из них 68 или 51,9% приступили к производственной деятельности.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

По его словам, в промышленные зоны уже вложено 6,56 млрд инвестиций и создано более 10 600 постоянных рабочих мест. На следующем этапе по действующим проектам планируется дополнительно инвестировать 0,616 млрд манатов в промышленные зоны и создать более 4800 новых рабочих мест.

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Версия на английском языке 52% of residents in industrial zones of Azerbaijan starts production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sənaye zonalarındakı rezidentlərin 52 %-i istehsala başlayıb

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