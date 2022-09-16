В промышленных парках Агдама и Джебраила начнут работу нерезиденты

В Агдамском промышленном парке и "Экономической зоне Аразской долины" в Джебраиле начали работу нерезиденты.

В Агдамском промышленном парке и "Экономической зоне Аразской долины" в Джебраиле начнут работу нерезиденты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Эльшад Нуриев на тюркском бизнес-форуме в Шуше.

"С целью восстановления и возрождения Карабаха, развития промышленного потенциала в соответствии с указами президента страны созданы Агдамский промышленный парк и "Экономическая зона Аразской долины". Первый индустриальный парк занимает площадь 190 га, здесь зарегистрировано 9 резидентов и 2 нерезидента. Эти резиденты планируют инвестировать в парк более 50 млн манатов, создать более 1 000 рабочих мест. Из резидентов уже начали строительные работы ООО Dadaş-N и ООО Veliev. Другие резиденты занимаются проектированием, выравниванием почвы.

Второй промышленный парк занимает территорию в 200 гектаров, здесь одному предпринимателю присвоен статус резидента, а одному - нерезидента. Зарегистрированный резидент ООО KAMAZ Azərbaycan Lizinq уже закладывает фундамент, он инвестирует в парк 6 млн долларов США, создав 65 постоянных рабочих мест. А нерезидент ООО Azpetrol построит автозаправочную станцию. Генеральный план уже представлен, работа продолжается.

В настоящее время в промышленных парках, созданных на освобожденных территориях, рассматриваются 15 проектов с инвестиционной стоимостью более 60 млн манатов, и в результате реализации этих проектов 800 человек будут обеспечены постоянной работой", - отметил он.