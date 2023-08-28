В промышленные парки Карабаха инвестируют более 200 миллионов манатов

В Агдамском промышленном парке и "Экономической зоне долины Араз" в Джебраиле, созданных под управлением Агентства развития экономических зон, до сих пор статус резидента и нерезидента был предоставлен 31 хозяйствующему субъекту с инвестиционным капиталом

В Агдамском промышленном парке и "Экономической зоне долины Араз" в Джебраиле, созданных под управлением Агентства развития экономических зон, до сих пор статус резидента и нерезидента был предоставлен 31 хозяйствующему субъекту с инвестиционным капиталом более 200 миллионов манатов.

Как передает Report со ссылкой на агентство, посредством этих субъектов бизнеса планируется создать в указанных промпарках более 2 тыс. постоянных рабочих мест.

Многие резиденты Агдамского промпарка и "Экономической зоны долины Араз" уже ускоренными темпами приступили к строительным работам. В некоторых из них ведутся проектные работы, в ближайшее время ожидается начало строительства.

Отметим, что в Агдамском промпарке и "Экономической зоне долины Араз" статус получили 24 резидента и 7 нерезидентов.