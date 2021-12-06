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В промпарке "Экономическая зона Аразской долины" будет организована социальная зона

В промпарке "Экономическая зона Аразской долины" будет организована социальная зона В промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" поэтапно проводятся работы по созданию благоприятного инвестиционного климата для предпринимателей, и на сегодняшний день от мин очищены 105 гектаров (52%) из 200 гектаров, отведенных под парк.
Промышленность
6 декабря 2021 г. 15:48
В промпарке Экономическая зона Аразской долины будет организована социальная зона

В промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" поэтапно проводятся работы по созданию благоприятного инвестиционного климата для предпринимателей. На сегодняшний день от мин очищены 105 гектаров (52%) из 200 гектаров, отведенных под парк.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Уже разработан концептуальный план парка, в ближайшие дни здесь начнется установка модулей для организации социальной зоны парка.

Отметим, что в целях реализации промышленного потенциала региона, обеспечения занятости населения указом президента страны от 4 октября создан промышленный парк "Экономическая зона долины Араз".

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Версия на азербайджанском языке "Araz Vadisi İqtisadi Zonası" Sənaye Parkında sosial zona təşkil ediləcək

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