В промпарке "Экономическая зона Аразской долины" будет организована социальная зона

В промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" поэтапно проводятся работы по созданию благоприятного инвестиционного климата для предпринимателей, и на сегодняшний день от мин очищены 105 гектаров (52%) из 200 гектаров, отведенных под парк.

В промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" поэтапно проводятся работы по созданию благоприятного инвестиционного климата для предпринимателей. На сегодняшний день от мин очищены 105 гектаров (52%) из 200 гектаров, отведенных под парк.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Уже разработан концептуальный план парка, в ближайшие дни здесь начнется установка модулей для организации социальной зоны парка.

Отметим, что в целях реализации промышленного потенциала региона, обеспечения занятости населения указом президента страны от 4 октября создан промышленный парк "Экономическая зона долины Араз".