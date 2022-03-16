В промышленном парке Балаханы зарегистрирован 25-й резидент

В Балаханском промышленном парке зарегистрирован 25-й резидент.

В Балаханском промышленном парке зарегистрирован 25-й резидент.

Новым резидентом стало ООО Eco Step Baku, сообщает Report со ссылкой на компанию.

Новый резидент будет заниматься производством и продажей резиновых напольных покрытий из отработанных шин. Предприятие планирует выпускать около 300 тонн продукции в год.

Резиновые покрытия различных размеров, которые будут получены в результате переработки, можно использовать на детских, игровых, спортивных площадках, во дворах частных домов, парковках, тротуарах, пешеходных переходах.