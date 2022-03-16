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В промышленном парке Балаханы зарегистрирован 25-й резидент

В промышленном парке Балаханы зарегистрирован 25-й резидент В Балаханском промышленном парке зарегистрирован 25-й резидент.
Промышленность
16 марта 2022 г. 17:54
В промышленном парке Балаханы зарегистрирован 25-й резидент

В Балаханском промышленном парке зарегистрирован 25-й резидент.

Новым резидентом стало ООО Eco Step Baku, сообщает Report со ссылкой на компанию.

Новый резидент будет заниматься производством и продажей резиновых напольных покрытий из отработанных шин. Предприятие планирует выпускать около 300 тонн продукции в год.

Резиновые покрытия различных размеров, которые будут получены в результате переработки, можно использовать на детских, игровых, спортивных площадках, во дворах частных домов, парковках, тротуарах, пешеходных переходах.

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Версия на азербайджанском языке Balaxanı Sənaye Parkında 25-ci rezident qeydiyyatdan keçib

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