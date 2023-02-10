В промквартале Гаджигабула произведено продукции на 44 млн манатов

В промышленном квартале Гаджигабул, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA), произведена продукция стоимостью около 44 млн манатов.

До сегодняшнего дня в промышленном квартале Гаджигабул, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA), произведена продукция стоимостью около 44 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на IZIA.

Положительная динамика наблюдается в производстве продукции в промышленном квартале. Так, если в 2021 году в промышленном квартале было произведено продукции на 4,77 млн манатов, то в 2022 году - в 8 раз больше (на сумму более 38 млн манатов). Производимая продукция направлена на удовлетворение спроса внутреннего рынка.

В промышленном квартале, где на постоянной основе трудоустроено более 100 человек, в качестве резидентов зарегистрированы 13 субъектов предпринимательства (общий объем инвестиций превышает 51 млн манатов), 7 из которых уже начали свою деятельность.

Резиденты промквартала занимаются производством легковых автомобилей, стальных шурупов, изделий из дерева, пластиковых контейнеров, строительных материалов и пр.