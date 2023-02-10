О нас

В промквартале Гаджигабула произведено продукции на 44 млн манатов

В промквартале Гаджигабула произведено продукции на 44 млн манатов В промышленном квартале Гаджигабул, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA), произведена продукция стоимостью около 44 млн манатов.
Промышленность
10 февраля 2023 г. 17:35
В промквартале Гаджигабула произведено продукции на 44 млн манатов

До сегодняшнего дня в промышленном квартале Гаджигабул, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA), произведена продукция стоимостью около 44 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на IZIA.

Положительная динамика наблюдается в производстве продукции в промышленном квартале. Так, если в 2021 году в промышленном квартале было произведено продукции на 4,77 млн манатов, то в 2022 году - в 8 раз больше (на сумму более 38 млн манатов). Производимая продукция направлена на удовлетворение спроса внутреннего рынка.

В промышленном квартале, где на постоянной основе трудоустроено более 100 человек, в качестве резидентов зарегистрированы 13 субъектов предпринимательства (общий объем инвестиций превышает 51 млн манатов), 7 из которых уже начали свою деятельность.

Резиденты промквартала занимаются производством легковых автомобилей, стальных шурупов, изделий из дерева, пластиковых контейнеров, строительных материалов и пр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində 44 milyon manat dəyərində məhsul istehsal edilib

Экслюзивные новости

Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
10 февраля 2023 г. 10:48
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
9 февраля 2023 г. 14:23
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше
9 февраля 2023 г. 12:45
В Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоВ Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
8 февраля 2023 г. 16:00
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi