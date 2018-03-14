В правлении Petkim произведено новое назначение

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В правлении Petkim (Petrokimya) Holding A.Ş., основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), произведено новое назначение.

Как сообщает Report, Неслихан Тонбул назначена новым членом правления Petkim.

Н.Тонбул обладает более чем 30-летним опытом в области международного управления и финансов. Она работала в Irving Trust Company, Bank of New York и BNY Mellon, сыграла важную роль в развитии банковского сектора Турции. Она была представлена в правлении компаний Yashar Holding, Prysmian Kablo, Turcas Petrol, ANEL Elektrik и в настоящее время является независимым членом правления Vakıfbank International (Вена).

Н.Тонбул также преподает в Университете Коч.

Она говорит на английском, французском и азербайджанском языках и изучает итальянский и персидский языки.

Отметим, что в правление Petkim входят 9 человек.