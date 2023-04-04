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В Правлении Агентства по развитию экономических зон произведено новое назначение

В Правлении Агентства по развитию экономических зон произведено новое назначение Назначен заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики.
Промышленность
4 апреля 2023 г. 14:00
В Правлении Агентства по развитию экономических зон произведено новое назначение

Элькияр Зиядов назначен на должность заместителя председателя правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики.

Как сообщает Report, Зиядов с в 2013 года занимал различные должности в структурах Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). В 2018-2021 годах он работал начальником отдела SOCAR по мониторингу коммерческой деятельности международных проектов.

Зиядов с ноября 2021 года до назначения в IZIA работал начальником отдела развития бизнеса Департамента маркетинга ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

С 2018 года преподает финансовое моделирование и прогнозирование в Азербайджанском государственном экономическом университете.

Э.Зиядов является победителем второго конкурса "Восхождение".

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Версия на английском языке Elkiyar Ziyadov appointed deputy chairman of EZDA Board
Версия на азербайджанском языке İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətində yeni təyinat olub

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