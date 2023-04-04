В Правлении Агентства по развитию экономических зон произведено новое назначение

Элькияр Зиядов назначен на должность заместителя председателя правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики.
Как сообщает Report, Зиядов с в 2013 года занимал различные должности в структурах Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). В 2018-2021 годах он работал начальником отдела SOCAR по мониторингу коммерческой деятельности международных проектов.
Зиядов с ноября 2021 года до назначения в IZIA работал начальником отдела развития бизнеса Департамента маркетинга ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
С 2018 года преподает финансовое моделирование и прогнозирование в Азербайджанском государственном экономическом университете.
Э.Зиядов является победителем второго конкурса "Восхождение".