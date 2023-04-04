В Правлении Агентства по развитию экономических зон произведено новое назначение

Назначен заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики.

Элькияр Зиядов назначен на должность заместителя председателя правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики.

Как сообщает Report, Зиядов с в 2013 года занимал различные должности в структурах Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). В 2018-2021 годах он работал начальником отдела SOCAR по мониторингу коммерческой деятельности международных проектов.

Зиядов с ноября 2021 года до назначения в IZIA работал начальником отдела развития бизнеса Департамента маркетинга ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

С 2018 года преподает финансовое моделирование и прогнозирование в Азербайджанском государственном экономическом университете.

Э.Зиядов является победителем второго конкурса "Восхождение".