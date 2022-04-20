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В Пираллахинский промпарк вложено около 40 млн манатов инвестиций

В Пираллахинский промпарк вложено около 40 млн манатов инвестиций В Пираллахинском промышленном парке, находящемся под управлением Агентства по развитию экономических зон (IZIA), зарегистрирован новый резидент - ООО Medtest, тем самым, число резидентов промышленного парка достигло 5.
Промышленность
20 апреля 2022 г. 12:52
В Пираллахинский промпарк вложено около 40 млн манатов инвестиций

В Пираллахинском промышленном парке, находящемся под управлением Агентства по развитию экономических зон (IZIA), зарегистрирован новый резидент - ООО Medtest, тем самым, число резидентов промышленного парка достигло 5.

Как передает Report, об этом сообщает Агентство по развитию экономических зон.

Medtest будет реализовать проект по производству приборов для определения сахара в крови (глюкометров) и тест-полосок.

Инвестиционная стоимость проекта составляет 2,75 млн манатов. Из них 82% будут сформированы за счет средств учредителя, 18%- Азербайджанской инвестиционной компании.

Продукция, которая будет производиться, на начальном этапе будет направлена на удовлетворение спроса внутреннего рынка.На предприятии планируется обеспечить постоянной работой 20 человек.

Отметим, что по состоянию на конец 2021 года в Пираллахинский промышленный парк было инвестировано 36,7 млн манатов.

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Версия на английском языке Nearly AZN 40M invested in Pirallahi İndustrial Park 
Версия на азербайджанском языке Pirallahı Sənaye Parkına 40 milyon manata yaxın investisiya yatırılıb

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