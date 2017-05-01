В Petkim планируется создать два новых предприятия

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В нефтехимическом комплексе Petkim (Турция, Измир) планируется создать предприятия по производству ароматических углеводородов и очищенной терефталевой кислоты (PTA).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель гендиректора Petkim Holding по проектам и техническому обслуживанию Билал Гулиев.

“После ввода в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода STAR на полуострове Петким мы планируем реализовать новый проект по переработке полученного сырья. Этот проект представляет собой новую фабрику ароматических углеводородов, на которой в основном будут производиться параксилол и бензол. Из параксилола объемом 800 тыс. тонн на другом предприятии будет производиться 1,2 млн тонн очищенной терефталевой кислоты. Этот продукт в основном используется в качестве сырья при производстве волокон для пластиковых упаковок и текстильных изделий”, - сказал Б. Гулиев.

По его словам, Турция импортирует около 700 тыс. тонн терефталевой кислоты в год: “Ожидается, что в ближайшие 5 лет импорт этого продукта перевалит 1 млн тонну. Мы реализуем этот проект, чтобы уменьшить зависимость от импорта и увеличить рыночную долю Petkim".

Представитель Petkim отметил, что они надеются на поддержку этого проекта со стороны турецких властей: “Так, власти Турции подготовили новый проект поощрения, в котором отражен стратегический подход к проектам, направленным на снижение зависимости от импорта. Финансовые показатели Petkim высоки, поэтому мы можем позволить себе финансирование части проекта. Тем не менее, будут рассматриваться возможности создания совместных предприятий с потенциальными партнерами, заинтересованными в проекте. Не исключено, что в долю войдут и государственные компании Турции".

По его словам, стоимость каждого проекта оценивается в примерно 1 млрд долларов. “Однако точные результаты будут известны после завершения технико-экономического обоснования. Эти проекты будут осуществляться поэтапно. Первоначально будет запущена фабрика по производству ароматических углеводородов. С учетом того, что продукция одного из предприятий станет сырьем для другого, второе по мере возможностей будет строиться параллельно. Цель заключается в получении терефталевой кислоты, которая пользуется большим спросом в Турции”, - заключил он.

Заместитель генерального директора также добавил, что объекты будут сданы в эксплуатацию поэтапно до 2022 года.