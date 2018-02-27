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    В Petkim назначен новый заместитель генерального директора

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), создана новая должность заместителя генерального директора по цифровизации и технологиям.

    Как передает Report, об этом Petkim Holding сообщил на Платформе информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu – KAP).

    По данным, на эту должность назначен руководитель по стратегии и развитию бизнеса Мурад Абдуллаев.

    В конце прошлого года генеральный директор Petkim Holding Анар Мамедов сообщал, что с 2018 года начнутся инвестиции в цифровизацию.

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