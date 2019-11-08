В Petkim инвестировано 419 млн лир за 9 месяцев

Инвестиции в Petkim, первый и единственный производитель нефтехимической продукции Турции, в январе-сентябре текущего года составили 419 млн турецких лир.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Petkim Holding.

Инвестиции направлены на модернизацию фабрик, технологическое развитие, энергоэффективность и охрану окружающей среды.

За девять месяцев года на проекты центра Ar-Ge (исследование и развитие) было потрачено 9,9 млн лир.

Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).