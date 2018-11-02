 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Petkim инвестировано 364 млн лир

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Инвестиции в Petkim, первый и единственный производитель нефтехимической продукции Турции, в январе-сентябре текущего года составили 363,7 млн лир.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Petkim Holding.

    Инвестиции направлены на модернизацию фабрик, энергоэффективность, охрану окружающей среды и пр.

    Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi