В Petkim инвестировано 364 млн лир

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Инвестиции в Petkim, первый и единственный производитель нефтехимической продукции Турции, в январе-сентябре текущего года составили 363,7 млн лир.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Petkim Holding.

Инвестиции направлены на модернизацию фабрик, энергоэффективность, охрану окружающей среды и пр.

Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).