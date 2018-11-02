В Petkim инвестировано 364 млн лир

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Инвестиции в Petkim, первый и единственный производитель нефтехимической продукции Турции, в январе-сентябре текущего года составили 363,7 млн лир.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Petkim Holding.
Инвестиции направлены на модернизацию фабрик, энергоэффективность, охрану окружающей среды и пр.
Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).
Günel AbbasovaАвтор новости