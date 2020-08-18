В Petkim инвестировано 249 млн лир в этом году

В первой половине года объем производства составил 1,530 млн тонн

В первой половине текущего года Petkim, являющийся первым и единственным производителем нефтехимической продукции Турции, реализовал 1,145 млн тонн продукции.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Petkim Holding, за указанный период объем производства составил 1,530 млн тонн.

Объемы производства сократились на 9%, объемы продаж на 1,89% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма инвестиций в Petkim за отчетный период составила 249 млн лир. Инвестиции в основном были направлены в модернизацию, технологическое развитие, энергоэффективность и охрану окружающей среды.

Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). SOCAR владеет 51% в Petkim Holding. Остальные акции Petkim находятся в обращении на Стамбульской бирже.