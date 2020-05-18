​В Petkim инвестировано 133 млн лир в первом квартале

В январе-марте текущего года на комплексе Petkim, первом и единственном производителе нефтехимической продукции Турции, произведено 801 711 тонн продукции.

Как сообщает Report, это на 1,7% больше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период объемы продаж в годовом сравнении не изменились, составив 597 507 тонн.

Сумма инвестиций в Petkim за отчетный период составила 133 млн лир. Инвестиции в основном осуществлялись в модернизацию, технологическое развитие, энергоэффективность и охрану окружающей среды.

Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). SOCAR владеет 51% в Petkim Holding. Остальные акции Petkim находятся в обращении на Стамбульской бирже.