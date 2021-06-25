В ОАО "Азерхалча" назначен новый заместитель председателя правления

В ОАО "Азерхалча" назначен новый заместитель председателя правления.

В ОАО "Азерхалча" назначен новый заместитель председателя правления.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Джейхун Алибеков назначен заместителем председателя правления Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Джейхун Алибеков изучал графику и живопись в Азербайджанской государственной художественной школе, а затем получил специальность художник-график в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

Следует отметить, что Джейхун Алибеков ранее, в течение 15 лет занимал руководящие должности, как в местных, так и в международных корпорациях. В разное время работал в GlaxoSmithKline (GSK) главой представительств Азербайджана и Грузии и координатором по развитию бизнеса в регионе СНГ.

Джейхун Алибеков имеет большой опыт работы в области стратегии развития бизнеса, ведения и реализации проектов, финансового управления, продаж и маркетинга.